Se nel dopo emergenza l’Italia non cambia è spacciata

Quali saranno le conseguenze di questa immane crisi che stiamo vivendo? E come se ne verrà fuori? La portata delle ricadute economiche è solo immaginabile e sarà enorme. Le ricette per ripartire immediatamente per il momento sconosciute. Una cosa è certa. Se l’Italia non cambia, cominciando da ora, continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

mercoledì 25 Marzo 2020.

Quali saranno le conseguenze di questa immane crisi che stiamo vivendo? E come se ne verrà fuori? La portata delle ricadute economiche è solo immaginabile e sarà enorme. Le ricette per ripartire immediatamente per il momento sconosciute. Una cosa è certa. Se l’Italia non cambia, cominciando da ora,

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA