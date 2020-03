Autocertificazione Coronavirus, scarica qui il modulo aggiornato del ministero dellâ€™Interno

Autocertificazione Coronavirus, scarica qui il modulo aggiornato del ministero dell’Interno

La Redazione24

giovedì 26 Marzo 2020.

È cambiato ancora il modulo di autocertificazione per giustificare gli spostamenti limitati per contenere l’epidemia di coronavirus in Italia: il Viminale ha messo online il nuovo testo che si può scaricare gratis dal nostro sito



