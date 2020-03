Bonus baby sitter: ecco come funziona

La Redazione24

,

giovedì 26 Marzo 2020.

Bonus baby sitter: ecco come funziona

Il decreto legge “Cura Italia” (del 17 marzo) stabilisce che le famiglie possono usufruire di un bonus da 600 euro per i servizi di baby-sitting. Può essere chiesto, in alternativa al congedo parentale, da genitori lavoratori di figli fino a 12 anni di età.



