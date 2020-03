Coronavirus: Modulo per l’autodichiarazione agli spostamenti, aggiornato al 26 marzo 2020

A renderlo noto è il Ministero dell’Interno

La Redazione

Roma,

giovedì 26 Marzo 2020.

Le modifiche introdotte alla luce delle ultime disposizioni sugli spostamenti.

È​ disponibile on line il modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA