Crucoli, maltempo e forti mareggiate nelle ultime 24 ore

Piogge incessanti, venti forti e mare in burrasca si sono abbattuti sul territorio crucolese fin da mercoledì 25

CRUCOLI,

giovedì 26 Marzo 2020.

Il piazzale del Nautilus completamente crollato

Un violento temporale si è

abbattuto fin da ieri pomeriggio sul territorio crucolese, accompagnato da

forti venti che hanno raggiunto raffiche tra i 37 ed i 43 nodi, e mare da est

forza 9, per raggiungere nella nottata passata forza 10 e rotazione da sud est

(come già riportato sul bollettino meteo della Marina Militare), con onde

altissime e violente che stanno ancora sfogando la loro forza erosiva sulla giÃ

martoriata spiaggia di Torretta.

E proprio nel pomeriggio di oggi

l’effetto di queste incessanti mareggiate hanno provocato il definitivo

cedimento di quel che restava della terrazza del Lido Nautilus, zona centro-sud

del lungomare Kennedy, come già era successo negli ultimi mesi allo storico

Lido Serenella, a pochi metri dalla centralissima Piazza Matteotti.

Ma altri disagi e danni hanno

avuto molti cittadini, causati oltre che dalla pioggia e dal vento, anche dall’interruzione

di energia elettrica a partire dalle 3,00 della scorsa notte e fino a quasi

mezzogiorno di giovedì (probabile calo su una delle linee di alimentazione

della nostra località ): lo stesso sito di e-distribuzione riportava stamattina,

nella propria mappa guasti, almeno 191 utenti senza corrente elettrica.

Molte le lamentele dei cittadini

per guasti alle caldaie e ad elettrodomestici, ma anche per infiltrazioni di

acqua nelle abitazioni più esposte al mare, come pure notevoli disagi per la

pioggia ed il vento hanno avuto gli anziani recatisi ai due uffici postali

(quello di Torretta aperto appositamente ed eccezionalmente per tre giorni) per

il pagamento delle pensioni secondo il calendario diramato dal Comune, attraverso

social e sito web istituzionale.

In via Fratelli Bandiera, a Torretta, sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Cirò Marina (nella foto) per rimuovere una parabola satellitare pericolante, appunto, a causa delle forti raffiche di vento, mentre la Polizia Municipale ha provveduto a fare spostare le auto parcheggiate. Sul posto si è portato anche il Presidente della Commissione Straordinaria, dott. Aldo Lombardo.

