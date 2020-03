Gravina: “L’obiettivo è finire il campionato, giocando anche in luglio e agosto”

Gravina: “L’obiettivo è finire il campionato, giocando anche in luglio e agosto” Il presidente federale: “Proveremo a fare il massimo per giocare anche a costo di chiedere il supporto di Uefa e Fifa per andare oltre il 30 giugno” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 26 Marzo 2020.

Gravina: “L’obiettivo è finire il campionato, giocando anche in luglio e agosto”

Il presidente federale: “Proveremo a fare il massimo per giocare anche a costo di chiedere il supporto di Uefa e Fifa per andare oltre il 30 giugno”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA