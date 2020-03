Gunter alles

Roma. Per la più grande emergenza del Dopoguerra il governo ha scelto come consulente un tizio che scrive favole e racconta balle. Era il 28 febbraio, quasi un mese fa, quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arruolò lo scrittore belga Gunter Pauli, in coppa con l’economista Mariana Mazzuc continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

,

giovedì 26 Marzo 2020.

Roma. Per la più grande emergenza del Dopoguerra il governo ha scelto come consulente un tizio che scrive favole e racconta balle. Era il 28 febbraio, quasi un mese fa, quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arruolò lo scrittore belga Gunter Pauli, in coppa con l’economista Mariana Mazzuc

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA