Il Gruppo iGreco dona un respiratore al Pronto Soccorso di Rossano, 2000 mascherine chirurgiche e 10mila guanti al 118 di Cosenza

La Redazione

Corigliano Rossano,

giovedì 26 Marzo 2020.

La famiglia Greco di Cariati, in persona dell’avvocato Giancarlo Greco, ha donato ieri all’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza un respiratore/ventilatore di Rianimazione, altamente performante, con duplice funzione sia per la terapia intensiva sia che per la rianimazione, da destinare al Ponto soccorso di Rossano.

L’apparecchiatura ha un costo di circa 40mila euro ed eroga prestazioni ad alta professionalità . Il commissario straordinario ad interim dell’Asp di Cosenza, dell’Ao Mater Domini di Catanzaro e dell’AO Pugliese-Ciaccio di Catanzaro Giuseppe Zuccatelli ringrazia pubblicamente il gruppo iGreco Ospedali Riuniti srl, ricordando che la stessa ha già donato al 118 di Cosenza duemila mascherine chirurgiche, 10mila guanti nonché materiale disinfettante e igienizzante.

