La risposta fiscale europea test per le borse

Se il maxi piano di aiuti che l’Amministrazione Trump sta per varare sarà sufficiente o meno a scongiurare la recessione per effetto del coronavirus è il dubbio su cui si stanno arrovellando gli investitori in questo momento come si è visto dalla seduta nervosa di Wall Street ieri. Nel complesso, pe continua a leggere su […]

La Redazione 24

,

giovedì 26 Marzo 2020.

Se il maxi piano di aiuti che l’Amministrazione Trump sta per varare sarà sufficiente o meno a scongiurare la recessione per effetto del coronavirus è il dubbio su cui si stanno arrovellando gli investitori in questo momento come si è visto dalla seduta nervosa di Wall Street ieri. Nel complesso, pe

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA