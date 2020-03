“Non dobbiamo morire di Covid, non possiamo morire di fame”. L’intervento di Renzi

“Penso che Conte abbia fatto bene a venire in Parlamento”, dice il senatore e leader di Italia viva Matteo Renzi a Palazzo Madama,”Oggi voglio dare atto al presidente del Consiglio di essere qui in Aula. Si è aperta una discussione vera e chiara. Facciamo un unico decreto, insieme, non uno al mese. continua a leggere […]

La Redazione 24

,

giovedì 26 Marzo 2020.

