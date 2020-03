Parrucca e mixer: Theo Hernandez fa il dj in casa!

Parrucca e mixer: Theo Hernandez fa il dj in casa! Il terzino rossonero rispetta le direttive e resta a casa: non potendo andare a ballare trasforma il salotto in una discoteca per lui e per un suo amico continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 26 Marzo 2020.

