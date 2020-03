Per la Cina gli aiuti umanitari servono ad aprire canali diplomatici

Roma. Da quando il presidente cinese Xi Jinping ha visitato Wuhan, l’epicentro dell’epidemia, il 10 marzo scorso, qualcosa è cambiato nella narrativa cinese sul virus. Il paese dove tutto è cominciato, per contenere l’epidemia di nuovo coronavirus ha messo in quarantena quasi sessanta milioni di per continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

giovedì 26 Marzo 2020.

