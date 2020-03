Perché bisogna togliere il coltello dalle mani dello Stato imprenditore

“E’ dagli anni ’80 che lo Stato si sente dire che deve mettersi sul sedile posteriore e lasciare il volante in mano alle imprese, lasciarle libere di creare ricchezza, intervenendo solo per risolvere i problemi quando emergono”. Così su Repubblica Mariana Mazzucato, consigliere economico per l’emerg continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

giovedì 26 Marzo 2020.

“E’ dagli anni ’80 che lo Stato si sente dire che deve mettersi sul sedile posteriore e lasciare il volante in mano alle imprese, lasciarle libere di creare ricchezza, intervenendo solo per risolvere i problemi quando emergono”. Così su Repubblica Mariana Mazzucato, consigliere economico per l’emerg

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA