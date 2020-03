Schnellinger ora gioca per l’Italia: “Paga un conto altissimo, ma ne uscirĂ ”

La Redazione24

,

giovedì 26 Marzo 2020.

Schnellinger ora gioca per l’Italia: “Paga un conto altissimo, ma ne uscirà”

L’ex difensore tedesco del Milan vive in Lombardia e sta per festeggiare 81 anni: “Non uscirò di casa, alla mia età rischio molto. Il mio sogno? Tornare nello stadio di Colonia”



