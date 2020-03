Whatever it takes contro il Covid. Draghi rilancia

Whatever it takes, ancora: contro il coronavirus bisogna fare tutto quel che è necessario e anche di più. Mario Draghi si ripete? No, rilancia. L’articolo pubblicato sul Financial Times è un nuovo squillo di tromba, in particolare per l’Unione europea, il giorno in cui si riunisce il consiglio divis continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

,

giovedì 26 Marzo 2020.

Whatever it takes, ancora: contro il coronavirus bisogna fare tutto quel che è necessario e anche di più. Mario Draghi si ripete? No, rilancia. L’articolo pubblicato sul Financial Times è un nuovo squillo di tromba, in particolare per l’Unione europea, il giorno in cui si riunisce il consiglio divis

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA