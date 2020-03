Zennaro (M5s) ci spiega perché il M5s sbaglia a fidarsi della Cina

Roma. Sarà per quel suo gusto di essere “eretico”, come dice lui. O sarà, più semplicemente, perché vede le cose da un osservatorio privilegiato com’è spesso quello del Copasir. Sta di fatto che Antonio Zennaro, deputato del M5s e membro del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, q continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

,

giovedì 26 Marzo 2020.

Roma. Sarà per quel suo gusto di essere “eretico”, come dice lui. O sarà, più semplicemente, perché vede le cose da un osservatorio privilegiato com’è spesso quello del Copasir. Sta di fatto che Antonio Zennaro, deputato del M5s e membro del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, q

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA