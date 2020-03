Bolsonaro, l’ultimo dei minimizzatori

In Brasile il coronavirus ha avuto finora una portata minore rispetto alla Cina, l’Europa o gli Stati Uniti. Ma dopo il primo contagio arrivato dall’Italia i casi in una settimana sono quadruplicati, fino ad arrivare a 3027, con 77 morti. E il timore è per quel che potrebbe accadere se il male doves continua a […]

La Redazione 24

,

venerdì 27 Marzo 2020.

In Brasile il coronavirus ha avuto finora una portata minore rispetto alla Cina, l’Europa o gli Stati Uniti. Ma dopo il primo contagio arrivato dall’Italia i casi in una settimana sono quadruplicati, fino ad arrivare a 3027, con 77 morti. E il timore è per quel che potrebbe accadere se il male doves

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA