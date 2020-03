Coronavirus, aggiornamenti dal Comune di Cirò Marina: 7 casi positivi e 48 in quarantena

Lo rende noto la Commissione Straordinaria del Comune di Cirò Marina

Cirò Marina,

venerdì 27 Marzo 2020.

L’attività della Commissione Straordinaria, prosegue in stretto contatto con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Crotone per l’aggiornamento della situazione sanitaria sul territorio comunale.

Alla data di oggi 27 marzo 2020, risultano:

– positivi al virus: n.7 cittadini;

– in quarantena con sorveglianza attiva da parte dell’Asp: n.48 cittadini;

– aver terminato la quarantena n.12 cittadini.

Al momento, i dati numerici evidenziano che i provvedimenti ministeriali, regionali e gli avvisi diramati da questa Commissione, così come il comportamento fin qui tenuto dalla cittadinanza possono condurre a limitare il contenimento della diffusione del contagio tra la popolazione. Rivolgiamo, pertanto, un ulteriore appello alla capacitĂ dei cittadini di Cirò Marina di essere consapevoli della gravitĂ della situazione e, quindi, di dover agire con il rispetto delle regole e per l’interesse ed il bene di tutta la collettivitĂ .

Riteniamo, altresì, doveroso elogiare e ringraziare tutti coloro che sono importanti protagonisti di questo particolare momento: operatori sanitari a tutti i livelli, farmacie operatori dei supermercati e dei negozi di generi alimentari, i volontari della Misericordia (resisi disponibili alla consegna di alimenti e farmaci per anziani e persone non autosufficienti), la Polizia Locale sottoposta a turni oltre il normale consentito, i dipendenti comunali che stanno dando supporto continuo alle attività della Commissione.

Un ringraziamento particolare va alle Forze dell’ordine per i controlli e gli accertamenti che stanno continuamente effettuando sul territorio.

Con l’aiuto di tutti e nel rispetto delle regole riusciremo a debellare questo virus.

