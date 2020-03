Coronavirus: parla il figlio della signora di CirÃ² Marina ricoverata allâ€™Ospedale di Crotone

Coronavirus: parla il figlio della signora di Cirò Marina ricoverata all’Ospedale di Crotone

Il racconto di Cataldo Bonessi di Cirò Marina

Cirò Marina,

venerdì 27 Marzo 2020.

Cari Cittadini, sono Cataldo Bonessi, figlio della sig.ra ricoverata all’Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, in questo momento particolare posso capire l’ansia, angoscia, tristezza e preoccupazione ad ognuno di voi, sono vicino a tutte le famiglie di Cirò Marina

Vi volevo informare e tranquillizzare che, tutti noi stiamo rispettando le regole imposte dal Governo e dell’autorità sanitarie.

Siamo sottoposti al controllo sanitario, sono stati fatti gli esami del tampone ed alcuni risultano sia positivi che negativi ma, a tutt’oggi senza sintomi, per cui le autorità sanitarie hanno ritenuto di metterci in quarantena e restare a casa, tutto questo per isolare il virus.

Spero fortemente per il bene di tutti che, il virus si fermasse sulla sofferenze di mia mamma e sulla mia famiglia, per poter salvare tutte le famiglie di Cirò Marina e del mondo intero.

Sono fiducioso che mamma, nonostante tutti i suoi precedenti problemi di salute, supererà questo momento e tornerà presto a casa per poterla nuovamente riabbracciare.

Voglio ringrazie i medici e tutto lo staff sanitario dell’Ospedale di Crotone, per il loro grande e straordinario impegno, gli operatori del 118 di Cirò Marina, le forze dell’ordine, le autorità  e i cittadini che stanno sostenendo in questo momento la mia famiglia.

Spero che quest’incubo finisca al più presto. Un abbraccio affettuoso.

