Coronavirus: seconda vittima all’Ospedale di Crotone, il messaggio del Commissario Straordinario Costantino

Commissario Straordinario del Comune di Crotone, Tiziana Costantino

La Redazione

Crotone,

venerdì 27 Marzo 2020.

Purtroppo

piangiamo la seconda vittima di questa epidemia che non sta

risparmiando sconcerto e dolore anche al nostro territorio come in

tutto il paese.

La

comunità crotonese si stringe al dolore delle famiglie così come è

vicina a quanti in queste ore vivono la sofferenza della malattia.

Quando,

ogni sera, arrivano le comunicazioni dei bollettini delle autoritÃ

sanitarie non possiamo fare a meno di pensare che dietro quei numeri

ci sono persone. Ci sono famiglie.

A

tutti loro va la nostra vicinanza.

Proprio

per il rispetto che si deve a queste persone ed a quanti si stanno

adoperando in tutti i settori per assicurare cure, assistenza,

servizi, sicurezza è importante non solo essere uniti ma rispettare

le norme e le indicazioni governative.

Con

un senso di responsabilità condiviso, restando uniti ma distanti,

potremo superare insieme questi momenti di difficoltà .

