Crotone: cadavere di un clochard rinvenuto in localitÃ  Passovecchio

Crotone: cadavere di un clochard rinvenuto in località Passovecchio

La Redazione

Crotone,

venerdì 27 Marzo 2020.

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto, questa mattina, in via Mercalli, in località Passovecchio a Crotone, al momento non sono ancora note le generalità .

Secondo le prime informazioni, attraverso testimonianze raccolte nella zona, era un senza fissa dimora, si tratterebbe di un senzatetto, di circa 50 anni, probabilmente straniero. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone.

Il cadavere, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica, Pasquale Festa, è stato portato all’obitorio dell’ospedale di Crotone.Â

