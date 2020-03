Il mare minaccia le abitazioni di CirÃ² Marina, l’acqua marina invade le strade e scende in paese – VIDEO

Il mare minaccia le abitazioni di Cirò Marina, l’acqua marina invade le strade e scende in paese – VIDEO

Giuseppe Benevento

Cirò Marina,

venerdì 27 Marzo 2020.

Le mareggiate sul Lungomare di Cirò Marina, da ieri stanno mettendo in serio pericolo le abitazioni e le famiglie che si affacciano sul mare. L’acqua marina invade le strade e scende in paese. Mentre l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni è polarizzata sull’emergenza coronavirus, persone rischiano la vita nella paura di essere travolti dal mare, una calamità che si ripete e che sembra non trovare soluzioni.

Il territorio di Cirò Marina, continua a fare i conti con la forze delle onde del mare, questa notte un’ulteriore mareggiata ha fatto danni anche alle strutture balneari.

