In Sicilia il coronavirus amplia la platea degli ultimi

Mille e più richieste in appena 48 ore. La gente di Palermo chiede pane e pasta. L’emergenza coronavirus amplia la platea degli ultimi in una città in ginocchio. Dietro ogni richiesta inviata all’amministrazione comunale c’è un nucleo familiare, ciò significa che il numero di chi ha fame tocca quasi continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

,

venerdì 27 Marzo 2020.

Mille e più richieste in appena 48 ore. La gente di Palermo chiede pane e pasta. L’emergenza coronavirus amplia la platea degli ultimi in una città in ginocchio. Dietro ogni richiesta inviata all’amministrazione comunale c’è un nucleo familiare, ciò significa che il numero di chi ha fame tocca quasi

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA