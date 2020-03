La diffusione del Covid-19 in Italia e nel mondo. Le mappe del contagio

La prima segnalazione di pericolo arrivata all’Oms è datata 31 dicembre 2019. La Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan informava l’agenzia di avere registrato in tutta la provincia di Hubei un rilevante numero di casi di polmonite derivanti da cause ignote. È in quella data che si registra uffi continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

venerdì 27 Marzo 2020.

La prima segnalazione di pericolo arrivata all’Oms è datata 31 dicembre 2019. La Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan informava l’agenzia di avere registrato in tutta la provincia di Hubei un rilevante numero di casi di polmonite derivanti da cause ignote. È in quella data che si registra uffi

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA