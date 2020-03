L’annuncio del premier britannico: “Ho febbre e tosse persistente”

La Redazione24

,

venerdì 27 Marzo 2020.

Il premier britannico, Boris Johnson, sul suo profilo Twitter annuncia: “Nelle ultime 24 ore ho sviluppato sintomi lievi e sono risultato positivo al coronavirus. Ora mi sto autoisolando, ma continuerò a guidare il lavoro del governo tramite videoconferenza, mentre combattiamo questo virus. Insieme lo batteremo”. Poi in un videomessaggio ha aggiunto: “Ho tosse e febbre persistente. Sto lavorando da casa in auto-isolamento perché è assolutamente la cosa giusta da fare. Ma non abbiate dubbi che posso continuare a guidare la controffensiva nazionale contro il coronavirus, col mio top team, grazie alla magia delle moderne tecnologie”. Il premier ringrazia poi tutto lo staff e “ovviamente il nostro meraviglioso personale sanitario”.



