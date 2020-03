Perché in Italia la legge non prevede lo stato di emergenza

Siamo in emergenza, ma la Costituzione non la prevede. In Italia, al contrario delle altre grandi democrazie, lo stato di eccezione (tranne l’estremo della guerra) non è previsto dalla Carta, né ci sono organismi preposti alla gestione o istituti che la disciplinino in forma organica. Il tema è moti continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

venerdì 27 Marzo 2020.

