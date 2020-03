Capitolazione sanità

Capitolazione sanitĂ

Roma. La crisi da coronavirus provoca una regressione del sistema sanitario in America, che è la nazione più avanzata al mondo ma in queste settimane affronta discussioni e scelte da paese sottosviluppato. Il Washington Post spiega che in molti ospedali stanno chiedendo istruzioni su come comportars continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

sabato 28 Marzo 2020.

Roma. La crisi da coronavirus provoca una regressione del sistema sanitario in America, che è la nazione più avanzata al mondo ma in queste settimane affronta discussioni e scelte da paese sottosviluppato. Il Washington Post spiega che in molti ospedali stanno chiedendo istruzioni su come comportars

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA