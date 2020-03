Coronavirus: cittadina dona alla Questura di Crotone un gran numero di mascherine

I ringraziamenti del Questore di Crotone

Comunicato della Questura

Crotone,

sabato 28 Marzo 2020.

In

questo periodo particolarmente difficile ove l’esposizione al rischio

rende maggiormente gravoso il lavoro delle donne e degli uomini della

Polizia di Stato e di tutti coloro che quotidianamente si dedicano alle

attività connesse all’emergenza epidemiologica in atto, non sono mancati

gli attestati di stima e “vicinanza” di persone anche non appartenenti

alla Polizia di Stato.

Si

vuole primariamente ringraziare una cittadina crotonese che ha voluto

far dono alla Questura di Crotone di un gran numero di mascherine.

Inoltre,

sebbene i D.P.I. distribuiti risultino abbastanza sufficienti, si

coglie l’occasione anche per ringraziare quelle Organizzazioni Sindacali

che hanno voluto far pervenire agli operatori della Polizia di Stato

ulteriori strumenti idonei per la protezione.

