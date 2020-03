Coronavirus: l’imprenditore Francesco Pesce dona le mascherine medicali ai poliziotti della Questura

La Redazione

Crotone,

sabato 28 Marzo 2020.

L’impegno oggi richiesto alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, oltre alla consueta abnegazione, all’esposizione al rischio e alla totale disponibilità all’impiego in servizio per garantire il bene supremo della sicurezza dei cittadini, è contrassegnato dalla notevole esposizione di essere contagiati in relazione alle fasi attinenti al proprio servizio.

A seguito di ciò, come ha già fatto per altri enti, la MAX RELAX con sede ad Isola Capo Rizzuto, nella persone del Sig. Pesce Francesco, ha voluto donare al primo Sindacato di Polizia sul piano Nazionale- S.I.U.L.P. di Crotone, mascherine medicali da distribuire ai poliziotti di tutta la Provincia Crotonese.

In questo momento delicato in cui versa l’intera Nazione, la sensibilità dimostrata dal proprietario della Max Relax, non può che contribuire fattivamente alla tutela dei lavoratori, che ricordiamo, oggi in prima linea a garantire la Sicurezza su tutto il territorio.

Tuttavia questo gesto encomiabile rappresenta il volano trainante per la macchina della Sicurezza a cui sono chiamati a svolgere tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato in un ruolo determinante nella gestione di questa crisi.

Un sentito ringraziamento, da parte del SIULP che rappresenta la categoria dei Poliziotti, va alla fam. PESCE titolare della MAX RELAX per aver dimostrato sensibilitĂ in questo particolare periodo.

E’ quanto comunica la Segreteria SIULP Crotone.

