sabato 28 Marzo 2020.

Dybala migliora: “Sto bene, ma ho avuto sintomi forti fino a 2 giorni fa”

L’argentino a JTv: “Appena provavo a camminare sentivo una grande pesantezza, per fortuna sia per me che per la mia fidanzata Oriana le cose sono migliorate”



