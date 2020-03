Gravina: “Vogliamo riprendere la serie A, ma non possiamo andare troppo in lĂ ”

Gravina: "Vogliamo riprendere la serie A, ma non possiamo andare troppo in là" Il presidente federale possibilista sulla ripartenza: "Ma a causa dell'Europeo la stagione 2020-21 non potrà iniziare troppo tardi"

sabato 28 Marzo 2020.

Il presidente federale possibilista sulla ripartenza: “Ma a causa dell’Europeo la stagione 2020-21 non potrà iniziare troppo tardi”



