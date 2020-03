In Spagna 832 decessi in 24 ore. NYT: “A New York potrebbe andare peggio che a Wuhan e in Lombardia”

In Spagna 832 decessi in 24 ore. NYT: “A New York potrebbe andare peggio che a Wuhan e in Lombardia” Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo: un aereo militare è arrivato in Lombardia per recuperare sei persone da curare a Colonia. Le misure in Italia saranno allungate di altri 15 giorni continua a […]

La Redazione24

,

sabato 28 Marzo 2020.

In Spagna 832 decessi in 24 ore. NYT: “A New York potrebbe andare peggio che a Wuhan e in Lombardia”

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo: un aereo militare è arrivato in Lombardia per recuperare sei persone da curare a Colonia. Le misure in Italia saranno allungate di altri 15 giorni



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA