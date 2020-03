Ma come finirà il duello tra l’Italia e l’Ue?

Come era prevedibile, il Consiglio europeo non ha trovato un accordo su una risposta economica comune al coronavirus. Ma ha fatto bene il governo italiano a puntare i piedi e insistere che l’argomento venga affrontato di nuovo tra due settimane, per esaminare le alternative che dovranno essere nel f continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

,

sabato 28 Marzo 2020.

