“Mister, fai entrare il ragazzino”: 27 anni fa l’esordio di Totti in Serie A

La Redazione24

,

sabato 28 Marzo 2020.

Il racconto del giorno che avrebbe cambiato per sempre la storia della Roma: il 28 marzo 1993, quando Francesco Totti, a 16 anni, esordì in Serie A nei minuti finali di Brescia-Roma.



