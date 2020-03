Quanto ci sarebbe costato non fare il lockdown

Il costo economico delle misure di distanziamento sociale e fermo produttivo (lockdown), attuate ormai in quasi tutto il mondo, è ingente. Lo percepiamo – e così è stato interpretato da diversi commentatori – come il prezzo da pagare per ridurre la perdita di vite umane. Nel calibrare estensione e continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

,

sabato 28 Marzo 2020.

Il costo economico delle misure di distanziamento sociale e fermo produttivo (lockdown), attuate ormai in quasi tutto il mondo, è ingente. Lo percepiamo – e così è stato interpretato da diversi commentatori – come il prezzo da pagare per ridurre la perdita di vite umane. Nel calibrare estensione e

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA