RealtÃ  drammatica e idee per il futuro: la vera ripartenza Ã¨ la prossima stagione

Realtà drammatica e idee per il futuro: la vera ripartenza è la prossima stagione

La Redazione24

,

sabato 28 Marzo 2020.

Questa crisi che oggi ci tiene chiusi in casa passerà e quando saremo nelle condizioni di ricominciare sarà davvero un nuovo inizio per tutti: anche per il sistema calcio



