Restituiteci il Parlamento

Con il pretesto di norme e regolamenti che per un’interpretazione troppo restrittiva prevederebbero la presenza fisica in aula dei parlamentari, in Italia (ma anche in Europa) il dibattito parlamentare è sospeso a causa dell’emergenza coronavirus. Proprio nel momento in cui il paese è in emergenz continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

sabato 28 Marzo 2020.

