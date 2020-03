Una modesta proposta

Per uscire dallo sterile scontro tra il Mes e i Coronabond che sta paralizzando la risposta economica dell’Unione europea al Covid-19, è necessario fare proposte concrete. E’ quel che non ha fatto Giuseppe Conte al vertice di giovedì, limitandosi a inscenare un finto veto per cancellare dal testo la continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

sabato 28 Marzo 2020.

