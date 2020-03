Wembley tricolore per far coraggio all’Italia. Milan, rinviata la ripresa degli allenamenti

Wembley tricolore per far coraggio all'Italia. Milan, rinviata la ripresa degli allenamenti Splendido gesto della Football Association a sostegno dell'Italia, nel giorno in cui si sarebbe dovuta disputare l'amichevole tra le due nazionali. Tutte le notizie sul coronavirus dal mondo dello sport

La Redazione24

,

sabato 28 Marzo 2020.

Splendido gesto della Football Association a sostegno dell’Italia, nel giorno in cui si sarebbe dovuta disputare l’amichevole tra le due nazionali. Tutte le notizie sul coronavirus dal mondo dello sport



