Zaniolo: “Il ginocchio migliora, ora la strada è in discesa. Intanto riguardo i miei gol”

Zaniolo: “Il ginocchio migliora, ora la strada è in discesa. Intanto riguardo i miei gol” Diretta su Instagram per il talento giallorosso: “Come supero i momenti difficili? Lascio il cellulare, leggo un po’ meno e penso solo al campo. Ho un pregio, non sento le pressioni” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 28 Marzo 2020.

Zaniolo: “Il ginocchio migliora, ora la strada è in discesa. Intanto riguardo i miei gol”

Diretta su Instagram per il talento giallorosso: “Come supero i momenti difficili? Lascio il cellulare, leggo un po’ meno e penso solo al campo. Ho un pregio, non sento le pressioni”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA