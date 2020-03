Coronavirus: il giovane Dem Cataldo Facenza, lancia un appello ai cittadini di CirÃ² e CirÃ² Marina

Coronavirus: il giovane Dem Cataldo Facenza, lancia un appello ai cittadini di Cirò e Cirò Marina

La nota del giovane Dem Cataldo Facenza

La Redazione

Cirò Marina,

domenica 29 Marzo 2020.

Un appello ai cittadini di Cirò e Cirò Marina affinché possano rispettare le direttive emanate dal D.P.C.M. e dalle autorità sanitarie. Rimanere a casa, uscire il meno possibile e mantenere le distanze di sicurezza è un dovere etico per la salvaguardia di tutti coloro che combattono nella trincea contro il COVID-19.

E’ di estrema importanza sostenere l’operato del personale sanitario, delle forze armate e dei lavoratori dei servizi essenziali. A loro vanno i meriti della tenacia del nostro Paese.

Come giovani democratici – continua la nota – siamo disposti ad offrire il nostro supporto alle persone meno autonome e in difficoltà per l’acquisto della spesa alimentare e di farmaci.

Io resto a casa!

#andrà tuttobene

