Coronavirus: il PD di Cirò Marina chiede un tavolo che includa tutte le forze politiche, partiti e movimenti

Nella serata di ieri, sabato 28 marzo, il PD di Cirò Marina ha inoltrato formale richiesta per la convocazione di un tavolo, in videoconferenza

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

domenica 29 Marzo 2020.

04/04/2016,Roma. Assemblea Nazionale del Partito Democratico

Nella nota si legge: “In questo momento di grande difficoltà per il Paese, per la regione e per il nostro territorio, diventa importante essere coesi, collaborare in un comune come quello di Cirò Marina. Un senso di responsabilità che va oltre l’appartenenza politica, per sostenere ed aiutare l’intera comunità . Un momento di confronto che successivamente sarà esteso anche alle associazioni di volontariato che tanto stanno facendo nel nostro territorio, e a quelle di categoria. Una strategia comune indispensabile per pianificare ed attuare interventi immediati a sostegno delle famiglie,delle imprese, degli artigiani, di quanti si sono fermati e che oggi, già oggi, hanno necessità di essere aiutati e supportati. Il PD proporrà innanzitutto la sospensione del pagamento dei tributi, l’istituzione di un comitato operativo per il sostegno economico alle tante famiglie in difficoltà e velocizzare i tempi in relazione alle misure annunciate dal Governo, e infine un piano di aiuto alle imprese. Uniti ce la faremo, e la politica ora più che mai deve dare un amano e fare proposte insieme”. Si spera che l’immobilismo amministrativo e burocratico non renda vani gli sforzi di ognuno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA