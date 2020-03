Le strade vuote di New Orleans

I casi di coronavirus crescono in tutti gli Stati Uniti e se al momento il triste primato di contagiati è saldo nelle mani di New York – più di 50 mila casi, oltre 700 deceduti – c’è un altro stato da tenere sotto controllo, uno in cui le morti per COVID-19 hanno visto un amento […]

La Redazione 24

,

domenica 29 Marzo 2020.

I casi di coronavirus crescono in tutti gli Stati Uniti e se al momento il triste primato di contagiati è saldo nelle mani di New York – più di 50 mila casi, oltre 700 deceduti – c’è un altro stato da tenere sotto controllo, uno in cui le morti per COVID-19 hanno visto un amento del 40% da un giorn

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA