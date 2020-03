Meno male che ci sono i videogiochi

I motori non riescono a stare zitti. Anche se solo virtualmente provano a mettersi in moto, un po’ come fanno i ciclisti sui rulli, dove hanno simulato la Sanremo. Lo sport ai tempi del virus si trasforma in videogame e chi bambino lo è stato fino all’altro ieri non fa troppa fatica ad adeguarsi. Fo […]

La Redazione 24

,

domenica 29 Marzo 2020.

