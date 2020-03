Tettoia in fiamme in un appartamento a Crotone, intervento immediato dei Vigili del Fuoco

I Vigili sono riusciti a spegnere l’incendio in tempo, evitando il propagarsi delle stesse agli adiacenti appartamenti

Comunicato dei Vigili del Fuoco

domenica 29 Marzo 2020.

Intorno alle 13:00 una chiamata alla sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Crotone segnalava fiamme e fumo che fuoriuscivano dal settimo piano di un palazzo in Via Vittorio Veneto a Crotone, immediatamente due squadre con autopompa e autoscala partivano dalla centrale, con e seguito il capo turno.

Arrivati sul posto, i Vigili riuscivano repentinamente ad arrivare nella parte alta del palazzo e si constatava che le fiamme si erano sprigionate sotto alcuni pannelli solari posti su una tettoia in legno che copriva il terrazzo al settimo piano.

Si procedeva allo spegnimento evitando il propagarsi delle stesse agli adiacenti appartamenti.

Le cause dell’incendio al momento al vaglio dei vigili del fuoco.

