Coronavirus: i fratelli Sestito di CirÃ² Marina donano 100 mascherine al Pronto Soccorso di Crotone

Coronavirus: i fratelli Sestito di CirĂ² Marina donano 100 mascherine al Pronto Soccorso di Crotone

Iniziativa solidale dell’Agenzia Funebre dei fratelli Sestito di CirĂ² Marina

Crotone,

lunedì 30 Marzo 2020.

Nella giornata di oggi, lunedi 30 marzo, Francesco Sestito ha consegnato oltre 100 mascherine protettive al personale del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone.

Le mascherine sono state consegnate al Dott. Gallo e alla Dottoressa Bernardo per far fronte all’emergenza di questi giorni.

Un regalo decisamente gradito, anche perchĂ© in questo periodo di emergenza sanitaria ce n’è ampiamente bisogno.

