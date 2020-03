Coronavirus: il Comune di Crotone sospende la riscossione dei tributi locali

La nota del Commissario Straordinario, Tiziana Costantino

Crotone,

lunedì 30 Marzo 2020.

Il Commissario Straordinario Tiziana Costantino con propria delibera ha disposto la sospensione della riscossione dei tributi locali in considerazione della grave emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus.

In particolare il Commissario Costantino, tenuto conto della natura straordinaria della situazione, ha adottato il provvedimento per sostenere la comunità cittadina in un momento così particolamente difficile e delicato ed ha disposto la dilazione ed il rinvio delle scadenze in corso degli adempimenti e dei pagamenti ordinari dei tributi (Tassa Rifiuti, Imu, Tosap, Imposta Comunale di Pubblicità , Diritti delle Pubbliche Affissioni, Tassa di Soggiorno) in un periodo che va dal 31 maggio 2020 al 31 ottobre 2020.

