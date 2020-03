Forza Italia Giovani Crotone sulle misure prese dal governo per l’emergenza coronavirus

La nota di Dario Giaquinta, Responsabile Forza Italia Giovani Crotone

La Redazione

Crotone,

lunedì 30 Marzo 2020.

Durante questo periodo di storica emergenza è necessario mettere da parte le polemiche, ma non possiamo esimerci dal criticare le manovre tanto inadatte quanto tardive del governo nazionale nell’affrontare la crisi economica conseguente all’epidemia di coronavirus. L’annuncio roboante del presidente del consiglio Conte sui 4,3 miliardi di euro destinati ai comuni non devono illudere i cittadini, infatti si tratta di trasferimenti che il governo deve a priori ai comuni per consentire il funzionamento dei servizi da essi offerti, mentre solo 400 milioni verranno destinati all’erogazione di buoni spesa che i comuni dovranno elargire alle famiglie in difficoltà ; un vero e proprio topolino rispetto alle reali esigenze economiche del Paese in questo momento, senza dimenticare che l’esecutivo ha già di fatto voltato le spalle al cuore produttivo italiano, mi riferisco ad esempio ai soli 600 euro una tantum in favore di liberi professionisti e lavoratori autonomi. Noi di Forza Italia Giovani Crotone chiediamo più coraggio e tempestività , come liquidità immediata e abbattimento della pressione fiscale per le imprese in difficoltà e il superamento della burocrazia per la creazione o la riconversione di imprese per produrre mascherine, camici, ventilatori polmonari e tutto il materiale medico necessario ad affrontare il virus; chiediamo inoltre al Commissario Prefettizio Costantino di vigilare attentamente affinchè i buoni spesa vengano distribuiti a coloro che veramente ne necessitano, onde evitare che i soliti furbetti se ne approfittino. Forza Italia Giovani Crotone è sempre disponibile al dialogo con le autorità per offrire il suo contributo e le sue idee, nel frattempo ci teniamo a ringraziare tutto il personale medico e sanitario in prima linea che sta mettendo a rischio la propria vita per tutelare quella degli altri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA