L’Albania invia medici in Italia: “Non dimentichiamo chi ci ha aiutato”

lunedì 30 Marzo 2020.

L’Albania invia medici in Italia: “Non dimentichiamo chi ci ha aiutato”

“I fratelli italiani ci hanno salvati, ospitati ed adottati in casa loro quando l’Albania bruciava di dolori immensi”. Ecco il video del discorso di Edi Rama, premier albanese, in cui annuncia la partenza per l’Italia di 30 fra medici ed infermieri: “È vero che tutti sono rinchiusi dentro le loro frontiere e anche Paesi ricchissimi hanno girato la schiena agli altri, ma forse esattamente perché noi non siamo ricchi e neanche privi di memoria, non ci possiamo permettere di non dimostrare all’Italia che gli albanesi e l’Albania non abbandonano mai l’amico in difficoltà. Oggi noi siamo tutti italiani e l’Italia deve vincere questa guerra”



