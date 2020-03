Martedi 31 marzo bandiere a mezz’asta sul palazzo di CittÃ  in memoria delle vittime del Coronavirus

Martedi 31 marzo bandiere a mezz’asta sul palazzo di CittĂ in memoria delle vittime del Coronavirus

L’invito alla comunitĂ ad unirsi a questo momento di lutto e solidarietĂ nazionale

Roma,

lunedì 30 Marzo 2020.

L’Associazione Nazionale Comuni Italiani: “Bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio osservato in tutti i Comuni italiani, martedì 31 marzo alle 12.00, in segno di lutto e di solidarietĂ . Per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro”

